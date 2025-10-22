Banco CUSCATLAN obtiene el Premio Oro a los Innovadores Financieros en las Américas 2026 por Cuenta YA

Tegucigalpa – Banco CUSCATLAN ha sido reconocido con el Premio Oro a los Innovadores Financieros en las Américas 2026, otorgado por Fintech Americas, en la categoría de Inclusión Financiera, gracias a su innovadora cuenta 100% digital, Cuenta YA.

Este galardón honra a las instituciones financieras más visionarias de la región, cuyas iniciativas están acelerando la transformación del ecosistema financiero latinoamericano mediante el uso estratégico de la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial.

El reconocimiento a Banco CUSCATLAN fue otorgado por el impacto de Cuenta YA, una cuenta de ahorro 100% digital diseñada para facilitar el acceso de los hondureños a servicios bancarios, sin necesidad de acudir a una agencia física, y con un proceso de apertura que toma menos de cinco minutos.

“Nos llena de orgullo recibir este reconocimiento que refleja nuestro compromiso con la innovación y la inclusión financiera. En Banco CUSCATLAN seguimos desarrollando productos que acerquen nuestros servicios a más hondureños, fortaleciendo así su bienestar y desarrollo financiero”, expresó Mauricio Barrientos, Gerente de Banca de Personas y PYME de Banco CUSCATLAN.

“Los ganadores de este año han pasado de hablar del potencial de las tecnologías emergentes a mostrar resultados sorprendentes”, destacó Ray Ruga, CEO y cofundador de Fintech Americas. “Al implementarlas con un profundo conocimiento de sus clientes y de las dinámicas de sus mercados, están redefiniendo los límites de la innovación y transformando las finanzas de América Latina en referentes de adaptabilidad, inclusión y crecimiento inteligente.”

“Las instituciones financieras de la región no sólo se están adaptando, sino que están liderando el cambio con creatividad, propósito y un verdadero compromiso con la inclusión”, afirmó Martín Bravo, Director de Engineeringas Operate en Deloitte. “Nos enorgullece apoyar esta iniciativa y celebrar a las personas, equipos y organizaciones que están construyendo un futuro financiero más innovador y sostenible para todos.”

El proceso de selección fue realizado por un panel de 15 expertos de Deloitte, quienes evaluaron más de 360 nominaciones provenientes de 18 países. Las propuestas fueron analizadas mediante la rúbrica VERITAS de Fintech Americas, que considera atributos como viabilidad, empatía, ingenio, tracción e impacto sostenible.

Este premio reafirma el compromiso de Banco CUSCATLAN con la innovación, la transformación digital y la inclusión financiera en Honduras, impulsando soluciones que acercan los servicios bancarios a más personas y contribuyen al desarrollo económico del país.

Si aún no tienes tu Cuenta YA, conócelo y ábrelo aquí:https://rebrand.ly/cuentaya