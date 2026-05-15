Banco CUSCATLAN invita a los hondureños a meterle gol a sus sueños con la campaña “Sueña y Ahorra”

Tegucigalpa – En una temporada donde la emoción del fútbol se vive con más fuerza, Banco CUSCATLAN lanza su campaña “Sueña y Ahorra”, una iniciativa que invita a los hondureños a ahorrar con propósito, prepararse para celebrar en grande y participar por uno de los 25 Smart TV de 58 pulgadas.

Con esta campaña, los clientes que abran una cuenta de ahorro o realicen depósitos en sus cuentas existentes recibirán 1 boleto electrónico por cada L1,000, acumulando más oportunidades para participar en el sorteo. Bajo el mensaje “entre más ahorras, más oportunidades tienes de ganar”, Banco CUSCATLAN busca motivar a sus clientes a fortalecer el hábito del ahorro, mientras se preparan para disfrutar los grandes encuentros deportivos desde casa.

“En Banco CUSCATLAN creemos que cada meta empieza con una buena jugada. Con nuestra plataforma “Sueña y Ahorra” queremos invitar a nuestros clientes a ahorrar para sus sueños, ponerse la camiseta de sus metas y celebrar cada avance como un verdadero gol financiero”, expresó Ángel Villanueva, Jefe de Productos Pasivos y Remesas de Banco CUSCATLAN Honduras.

Los clientes podrán participar al abrir una cuenta de ahorro o al realizar depósitos en sus cuentas existentes, acumulando boletos electrónicos por cada L1,000. La promoción estará vigente del 11 de mayo al 30 de junio de 2026.

Con “Sueña y Ahorra”, Banco CUSCATLAN reafirma su compromiso de estar cerca de sus clientes, brindándoles soluciones simples, accesibles y cercanas que les permitan avanzar hacia sus metas, vivir la emoción de ahorrar y disfrutar más oportunidades para ganar.

Banco CUSCATLAN invita a todos los hondureños a ponerse la camiseta del ahorro, abrir una cuenta o realizar sus depósitos en cualquiera de sus agencias a nivel nacional, a través de sus canales digitales o mediante su Call Center, para acumular más boletos electrónicos y participar por uno de los 25 Smart TV de 58”.

Para más información, los clientes pueden visitar el sitio web y las redes sociales oficiales de Banco CUSCATLAN.