Banco CUSCATLAN Honduras obtiene ratificación AA, destacando desempeño y confianza en el mercado

Tegucigalpa – La agencia Pacific Credit Rating (PCR) ratificó la calificación crediticia AA con perspectiva estable para Banco Cuscatlán Honduras, destacando su alta solidez financiera.

Esta ratificación refleja la consistencia en el desempeño del banco, respaldada por el crecimiento sostenido de su cartera de créditos, la disminución en los índices de morosidad y la estabilidad en sus niveles de solvencia.

PCR también resaltó la efectividad de las estrategias implementadas en el mercado hondureño y las sinergias con el grupo regional.

“Este resultado reafirma nuestro compromiso de continuar generando valor de forma responsable para nuestros clientes y para el país, manteniendo altos estándares de solidez y confianza”, manifestó el gerente general, Eurípides Cálix.

Banco Cuscatlán Honduras consolidó su posición como una de las instituciones financieras más sólidas del país, con una gestión enfocada en la estabilidad, el crecimiento y el servicio a sus clientes.