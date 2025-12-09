Banco CUSCATLAN expande su red con nueva agencia en Ocotepeque

Tegucigalpa – Banco CUSCATLAN inauguró este martes una nueva agencia ubicada en Barrio concepción, en el departamento de Ocotepeque, como parte de su estrategia de expansión y cercanía con los hondureños.

La nueva sucursal ha sido creada para brindar una experiencia moderna y cómoda, donde los clientes podrán recibir atención personalizada por parte de un equipo especializado, listo para ofrecer soluciones financieras adaptadas a cada necesidad, con el respaldo y la trayectoria de una banca regional consolidada.

Con esta apertura, Banco CUSCATLAN amplía su cobertura en la zona, acercando su portafolio de productos y servicios a más familias y negocios, y contribuyendo al dinamismo económico local mediante nuevas oportunidades de empleo directo e indirecto.

“Estamos muy entusiasmados de abrir las puertas de esta agencia en un punto clave que nos permitirá atender de manera más eficiente a nuestros clientes. En Banco CUSCATLAN nos dedicamos a brindar un servicio excepcional, siempre con la calidez que nos caracteriza”, expresó Denssil Nuñez, subgerente de Banca de Personas.

La agencia atenderá al público de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los sábados de 8:00 am a 12:00 pm.

También se ofrecerá un completo portafolio de productos de Banca Personal incluyendo Tarjetas de Crédito Cuscatlán, Cuentas de Ahorro, Depósitos a Plazo, Cuentas de Cheques, Préstamos Personales y de Vivienda, además de soluciones diseñadas para la Banca PYME y Empresarial.