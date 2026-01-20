Banco Central oficializa circulación de billete de 200 lempiras con imagen de Bertha Cáceres

Tegucigalpa – El Banco Central de Honduras (BCH) oficializó a partir de este martes 20 de enero el nuevo diseño del billete de 200 lempiras, que incluye la imagen de la ambientalista Bertha Isabel Cáceres Flores, en reconocimiento a su legado en defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.

La puesta en circulación será gradual, en cumplimiento al Decreto Legislativo número 62-2022 del 25 de mayo de 2022 y aprobado por el Directorio del BCH mediante la Resolución No.317-7/2024, se informó.

Esta nueva edición circulará de forma simultánea a partir de hoy, con la versión del billete de 200 lempiras que fue lanzada en 2021, formando parte del grupo de los demás billetes, por lo que ambos diseños conservarán su valor nominal y se podrán usar con confianza en el territorio nacional, señaló el ente rector de la política monetaria.

En el anverso, además de destacar como motivo principal la imagen del rostro de la Heroína Nacional, Bertha Cáceres, la primera mujer en ser protagonista de un billete, también se puede apreciar una representación artística del Río Gualcarque, símbolo de su lucha por la conservación de los recursos naturales.

💵 El nuevo billete de L200 es más moderno y cuenta con más medidas de seguridad.



Toca, mira e inclina para conocerlas y proteger tu dinero en cada transacción.



🎥Mira el video aquí: https://t.co/25TxFComQr pic.twitter.com/OP3x9ZQbGA — Banco Central de Honduras (@BancoCentral_HN) January 20, 2026

Adicionalmente, se incluye la imagen de un telar tradicional del pueblo Lenca, que rinde homenaje a la herencia cultural; asimismo, al exponer el billete a luz ultravioleta, se revela en el lado izquierdo, el prestigioso premio «Goldman Environmental Prize», otorgado a Bertha Cáceres en 2015 por la Fundación Ambiental Goldman, en reconocimiento a su incansable defensa del medioambiente y los derechos de los pueblos originarios.

También, el reverso del billete contiene una vista panorámica de la ciudad de la Esperanza, Intibucá, lugar de origen de Bertha Cáceres y epicentro de su labor de defensa de los recursos naturales, complementándose con el logo oficial del BCH y la frase que ella inmortalizó: «¡Despertemos humanidad!, ¡Ya no hay tiempo!» Con este nuevo diseño que rinde tributo a Bertha Cáceres, Honduras se suma a varios países que a nivel mundial destacan en sus billetes y monedas, el valor de la mujer en la economía y en la sociedad.

Al igual que las demás emisiones del BCH, el nuevo billete de 200 lempiras, posee medidas de seguridad de última generación, entre ellas, la marca de agua, el hilo de seguridad dinámico, la tinta que cambia de color, el motivo coincidente, la tinta fluorescente y las fibras de seguridad.

Es oportuno mencionar que, la elaboración de este billete estuvo a cargo de la empresa estadounidense Crane Currency Malta Limited, que consistió en la impresión y suministro de 20 millones de unidades, las cuales se introducirán paulatinamente, en sustitución de otras piezas de distintas denominaciones, de acuerdo a la programación monetaria, por lo que el BCH descartó efectos inflacionarios en la economía nacional con la puesta en circulación del billete de 200 lempiras en honor a la Heroína Nacional, Bertha Cáceres. (RO)