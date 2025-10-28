Bancadas de oposición autoconvocadas a sesión este martes

Tegucigalpa – Con el punto único de extender las sesiones ordinarias, las bancadas de oposición, se autoconvocaron a sesión ordinaria este martes a las tres de la tarde.

Todas las bancadas de oposición confirmaron la asistencia a esta sesión autoconvocada.

Sin embargo, desde el oficialismo se tildó la autoconvocatoria de ilegal.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, tildó de “ilegal” la auto convocatoria por parte de diputados opositores a una sesión legislativa para este martes 28 de octubre, y convoca a reunión de jefes de bancada para este miércoles 29.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó este lunes expresando su preocupación que un grupo de diputados impulsen una autoconvocatoria, calificándola de violación a la Constitución de la República, por querer celebrar una sesión extraordinaria.

El objetivo de extender el periodo de sesiones ordinarias por parte de las bancadas de oposición es evitar que se instale una Comisión Permanente.

El anterior panorama avizora una nueva crisis en el Poder Legislativo ya que el oficialismo advirtió que no reconocerá la aprobación de cualquier decreto por parte de las bancadas opositoras. (RO)