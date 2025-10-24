Bancada y líderes nacionalistas respaldan labor de consejera López

Tegucigalpa – Un grupo de diputados y dirigentes del Partido Nacional se representó este viernes a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) para expresarle su respaldo a la consejera Cossette López.

(Leer) Crisis en el Centro Logístico Electoral, consejeros López y Ochoa se enfrentan por equipos biométricos

El diputado Jorge Zelaya indicó que es oportuno el respaldo para la funcionaria electoral tras los recientes incidentes donde López nuevamente tuvo un percance con el consejero Marlon Ochoa en el momento en que se realizaba una verificación técnica de los lectores biométricos.

Por su parte el candidato a la alcaldía por el Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, dijo que se reunirán con la consejera para hablar del tema de la conectividad para conocer qué pasó tras la sesión donde el pleno trató ese tema y que también les dé detalle de lo ocurrido hoy.

Asimismo, indicó que quieren “decirle que estamos presentes y firmes y empezar a hablar con amigos de otros partidos porque al final, si no nos unimos todos en este tema, nos hundimos”.

“Nosotros nos declaramos en alerta permanente por estos próximos 37 días. En alerta electoral permanente”, apuntó el aspirante a la alcaldía capitalina. VC