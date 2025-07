Bancada nacionalista pedirá prórroga para el TREP, pero consejero Ochoa dice que deben eliminar primero la verificación humana

Tegucigalpa – La bancada del partido Nacional presentará este martes la moción para prorrogar la vigencia de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), peo el consejero de Libre en el CNE, Marlon Ochoa, advirtió que mientras no se elimine la verificación humana de dicho mecanismo no se aceptará su extensión.

La diputada nacionalista Francis Argeñal dijo este martes en el programa Frente a Frente de Televicentro que conduce Renato Álvarez, que la bancada de su partido “tiene preparado el proyecto de ley para solicitar la ampliación del plazo del TREP”.

El jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, dijo que ayer se reunió el peno del CNE y no aprobaron la solicitud de prórroga del TREP, porque el consejero Ochoa dijo que tenía instrucciones de no acompañar la solicitud de ampliación por parte del CNE al Congreso Nacional sino se rectificaba la verificación humana.

De acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), este martes 29 de julio vence el plazo para adjudicar al TREP, pero hasta la fecha ni siquiera se han recibido ofertas de empresas para procesar el mecanismo de transmisión de datos electorales.

Los hondureños están convocados el 30 de noviembre para elegir el nuevo presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes municipales y renovar todas las 128 bancas del Congreso Nacional.

Pero la virtual parálisis en que ha estado el CNE desde hace casi dos meses ha impedido que la preparación de las elecciones avance.

Apenas el viernes tuvieron una reunión de unas cuantas horas el pleno de consejeros, luego de más de un mes que no sesionaba a raíz del boicot del consejero Marlon Ochoa a no presentarse a sesiones mientras no se anule la verificación humana de las actas que presenten inconsistencias.

A lo anterior se sumó la renuncia condicionada que ya interpuso la consejera del partido Liberal Ana Paola Hall y que debe ser aprobada por el Congreso Nacional, además de elegir su sustituto.

El partido Liberal ha propuesto a Jhosy Toscano, pero la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, adelantó que ni un solo voto de la bancada de su partido se usará para elegir al propuesto por el liberalismo.

Los diputados al Congreso Nacional están convocados este martes a las 5 de la tarde, aunque se desconoce la agenda, de acuerdo a la convocatoria hecha por el presidente Luis Redondo. (PD).