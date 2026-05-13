Bancada Libre se declara en “insurrección legislativa”, anuncia jefe de bancada

Tegucigalpa – La bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), se declaró oficialmente en “insurrección legislativa”, al denunciar supuestos intentos del Partido Nacional y el Partido Liberal de impulsar reformas orientadas a excluir a Libre de la integración de los órganos electorales.

El anuncio fue realizado por el diputado y jefe de bancada Ronald Panchame, quien aseguró que las iniciativas promovidas por el bipartidismo buscan modificar las reglas para que únicamente dos consejeros propietarios puedan conformar quórum dentro de los entes electorales.

Según Panchame, esta medida eliminaría en la práctica la necesidad de integrar a un nuevo representante de Libre en organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

A renglón seguido el parlamentario afirmó que la bancada participó “con buena voluntad” en todo el proceso de selección, incluso después de la salida de representantes vinculados al partido, mencionando los casos de Marlon Ochoa y Mario Morazán, quienes —a criterio de Libre— fueron removidos injustamente tras denunciar irregularidades en el proceso electoral del 30 de noviembre del año pasado.

Panchame, sostuvo que todo el proceso desarrollado hasta ahora “ha sido de puro gusto” y acusó al bipartidismo de “jugar con el pueblo hondureño” y con la democracia del país.

Asimismo, anunció que la bancada no continuará formando parte de lo que calificó como “una farsa política” y adelantó que se tomarán decisiones fuertes dentro del Congreso Nacional.

No obstante, indicó que antes buscarán agotar la vía del diálogo con las demás fuerzas políticas y reveló que ya solicitaron una reunión con el presidente del Congreso Nacional.

El jefe de bancada también hizo un llamado a la militancia y a los colectivos de Libre, al tiempo que denunció ante la comunidad internacional presuntos intentos de excluir políticamente al partido del proceso de integración de los órganos electorales. LB