Bancada Liberal rechaza iniciativa actual y anuncia propuesta alterna de reforma energética

Tegucigalpa – La Bancada del Partido Liberal de Honduras manifestó este martes su rechazo al proyecto de Ley General de Energía actualmente en discusión, al considerar que no responde de manera integral a los desafíos estructurales del sector eléctrico ni garantiza beneficios reales para la población hondureña.

A través de un comunicado oficial, los diputados liberales reafirmaron su compromiso con la defensa de un sistema eléctrico eficiente, transparente y sostenible. En ese sentido, señalaron que, tras un proceso de consultas con alcaldes, trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), sectores productivos, academia y sociedad civil, concluyeron que la propuesta en debate carece de solidez técnica y sostenibilidad fiscal.

Como alternativa, la bancada anunció que presentará una propuesta complementaria orientada a fortalecer el carácter público de la ENEE, garantizar su administración transparente y evitar cualquier forma de privatización, ya sea directa o indirecta.

El @PLHonduras entiende la necesidad de resolver de una vez por todas el problema del sub sector eléctrico, pero ese proceso, no puede estar bajo las sombras de las dudas. En ese sentido, consideramos que el proyecto de ley sometido al conocimiento del Pleno del CN, debe ser… pic.twitter.com/bSAudwdfAJ — Jorge Cálix (@JorgeCalix) June 30, 2026

Asimismo, el PL plantea la implementación de tarifas justas con subsidios focalizados para proteger a los sectores más vulnerables, junto con una auditoría forense independiente que permita sanear financieramente la estatal eléctrica.

El planteamiento también incluye la modernización de la infraestructura energética para reducir pérdidas, mejorar la calidad del servicio y avanzar hacia una matriz más diversificada y sostenible. De igual forma, proponen establecer indicadores de desempeño, mecanismos de evaluación permanente y un cronograma público que asegure la rendición de cuentas.

En materia laboral, los liberales subrayan la necesidad de respetar los derechos adquiridos de los trabajadores de la ENEE, promoviendo su capacitación y participación en el proceso de transformación institucional. Además, enfatizan que cualquier reforma debe garantizar seguridad jurídica, transparencia en la contratación pública y supervisión independiente de los entes reguladores.

“La reforma energética que Honduras necesita debe construirse mediante el diálogo, el consenso y la transparencia”, señala el documento, que también recalca que el Partido Liberal no busca obstaculizar soluciones, sino contribuir a la construcción de un sistema eléctrico confiable, con tarifas razonables y reglas claras que incentiven la inversión y mejoren la calidad de vida de la población.

Finalmente, la bancada concluye que el país requiere una reforma energética seria, responsable y de largo plazo, compromiso que aseguran defenderán firmemente en el Congreso Nacional. JS