Bancada liberal pide sensatez, buena fe y búsqueda de soluciones conjuntas entre docentes y Gobierno

Tegucigalpa – La bancada del Partido Liberal de Honduras, solicitó hoy privilegiar la sensatez, la buena fe y la búsqueda de soluciones conjuntas al actual conflicto o desacuerdo entre los docentes y el Gobierno.

Es imperativo señalar que el origen de la inestabilidad que hoy afecta al sector educativo es el resultado directo de una promesa unilateral planteada por el Gobierno de la República para generar un aumento salarial a los docentes; un compromiso que, al día de hoy, permanece incumplido y ha fisurado la estabilidad laboral del gremio, señaló la bancada liberal.

Asimismo, resaltó que si bien se reconoce la legitimidad de los docentes al exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos, así como la responsabilidad del Estado en asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, existe un interés superior que debe prevalecer de forma absoluta: el derecho inalienable a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Cada día de clases perdido profundiza los desafíos de una generación que no puede convertirse en víctima colateral de desacuerdos administrativos, razonó.

Por tanto, la bancada liberal exhortó a ambas partes a:

• Mantener abiertas las mesas de negociación técnica: Evitando posturas inflexibles y priorizando mecanismos de concertación viables.

• Garantizar la continuidad del año lectivo: Asegurando que los estudiantes permanezcan en las aulas mientras se dirimen las diferencias en los espacios correspondientes,

• Asumir la responsabilidad compartida: Recordando que la estabilidad del sistema educativo es un pilar fundamental para el desarrollo de la nación.

Finalmente, la bancada liberal afirmó su disposición para fungir como facilitadores e interlocutores independientes en este proceso, contribuyendo a acercar posiciones sin más interés que la protección de la niñez y el fortalecimiento de la educación nacional.

“Honduras requiere certidumbre, pero, sobre todo, requiere que sus aulas permanezcan abiertas. Los niños y niñas deben ser primero, siempre”, cerró la bancada liberal en un pronunciamiento público.

En momentos como este, debemos recordar que la educación no es solo un derecho: es la promesa que le hacemos a nuestros niños y niñas de un futuro mejor, dijo Jorge Cálix, jefe de la bancada liberal en el Congreso Nacional.

Ningún niño debe convertirse en víctima de desacuerdos administrativos. Cada día sin clases es un día perdido en el desarrollo de toda una generación, acotó.

Les pedimos que mantengan abiertas las puertas del diálogo con buena fe, flexibilidad y responsabilidad compartida. El futuro de Honduras se construye en las aulas, no en la confrontación, zanjó. (RO)