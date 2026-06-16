Bancada liberal pide que Ley de Energía sea discutida de forma amplia, responsable y participativa

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras, Jorge Cálix, informó este lunes que la Bancada del Partido Liberal solicitó formalmente al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, que la Ley de Energía sea discutida de forma amplia, responsable y con la participación de todos los sectores.

Hoy, como bancada del Partido Liberal reiteramos nuestra posición con claridad, acentuó Cálix.

Estamos listos para aportar soluciones reales a la crisis energética y a los problemas estructurales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pero dejando algo claro desde el inicio: la ENEE debe seguir siendo patrimonio de los hondureños, enfatizó el parlamentario.

El diálogo es el camino, pero con seriedad y pensando en la gente, afirmó al tiempo que dijo que el compromiso de su bancada es con el país.

El Poder Ejecutivo de Honduras impulsa reformas al sector energético para fortalecer la ENEE y reducir las pérdidas.

La propuesta legislativa, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

A continuación Proceso Digital reproduce el pronunciamiento de la bancada liberal firmada por el diputado Cálix en su condición de jefe de bancada: