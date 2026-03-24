Bancada liberal justifica que juicio político a Johel Zelaya fue por actuaciones no compatibles con la legalidad

Tegucigalpa – La bancada del Partido Liberal argumentó este lunes que el Fiscal General suspendido, Johel Zelaya, hizo actuaciones que generaron preocupación por la no compatibilidad con la legalidad, objetividad, proporcionalidad e imparcialidad.

Mediante un comunicado, justificó su decisión de apoyar el juicio político contra Johel Zelaya en el Congreso Nacional.

Expuso que Zelaya promocionó citaciones y acciones investigativas dirigidas contra consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el proceso electoral.

Indicó que le preocupó la intervención de instalaciones del órgano electoral en momentos críticos para la integridad y continuidad del proceso.

También señaló que Zelaya formuló señalamientos públicos sin la observancia plena del debido proceso, sustentado en supuestos elementos probatorios de naturaleza no verificada.

Sostuvo que la coyuntura actual no debe ser interpretada bajo una lógica de confrontación política, sino como una situación de carácter institucional. AG