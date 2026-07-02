Bancada Liberal está enardecida con Marvin Ponce y analiza querella, dice Carlos Umaña

Tegucigalpa – La bancada del Partido Liberal está más que molesta con las declaraciones del asesor presidencial Marvin Ponce.

El diputado Carlos Umaña afirmó que los congresistas están «enardecidos» por los señalamientos del funcionario y advirtió que varios legisladores consideran presentar una querella para que sustente sus acusaciones.

Aunque Ponce ofreció disculpas a través de redes sociales, luego del reclamo realizado por el jefe de bancada Jorge Cálix, Umaña señaló que la decisión final sobre una posible acción legal dependerá de las instrucciones que emita la dirigencia de la bancada.

«Este señor siempre es zafado de la boca; le gusta estar en permanente conflicto en los tribunales de justicia porque hay bastantes compañeros de la bancada que quieren que lo querellemos para que presente las pruebas», expresó el congresista, al tiempo que aseguró que no permitirán que se afecte la honra de los diputados liberales.

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«Tampoco podemos permitir que nos insulten y se lleven de encuentro la honra de las damas y caballeros que estamos en esta bancada», enfatizó Umaña.

Las acusaciones de Ponce son en relación con una supuesta petición de coimas por parte de al menos cuatro diputados del Partido Liberal para votar a favor de las reformas de energía.

En ese sentido, el diputado reiteró que el Partido Liberal solicitó un plazo prudente para presentar una contrapropuesta al dictamen de las reformas al sector eléctrico, la cual será expuesta en la sesión legislativa convocada para el próximo 21 de julio.

Umaña insistió en que la bancada respalda la modernización del sistema eléctrico, pero rechazará cualquier iniciativa que, a su juicio, debilite a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) o abra paso a un proceso de privatización.

«No permitiremos una modernización que tienda a sacar del mercado a la ENEE y privatizar. Estamos en la mejor disposición de hacer cambios que sean favorables al pueblo y no a intereses económicos de grupos», concluyó. LB