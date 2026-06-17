Bancada liberal definirá postura sobre reformas a la ENEE tras reunión interna

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Rumy Bueso, informó que la bancada liberal se reunirá este día a las 3:00 de la tarde para definir su posición sobre las reformas al sistema eléctrico y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Bueso explicó que el grupo parlamentario ha sido convocado a sesión desde las 10:00 de la mañana en el Congreso Nacional y que, posteriormente, sostendrán una reunión interna debido a las dudas que aún persisten sobre el contenido del dictamen.

El congresista señaló que la bancada recibió el último borrador de la iniciativa en horas de la noche del día anterior, por lo que consideró necesario revisar a fondo las modificaciones antes de tomar una decisión.

Indicó además que existe preocupación dentro de la bancada por asegurar que los bienes de la ENEE se mantengan como propiedad pública y evitar cualquier proceso de privatización, uno de los puntos más cuestionados por diversos sectores.

“Yo creo que toda reforma es buena, pero siempre y cuando no vengan a perjudicar ni tampoco a privatizar lo que es la ENEE” expresó el legislador.

De acuerdo con Bueso, la mayoría de diputados liberales muestran optimismo a esta reforma pero solicitan una mayor revisión.

En ese mismo aspecto, afirmó que también algunos diputados de la bancada de Libertad y Refundación (Libre) expresaron que podrían estar de acuerdo con las reformas siempre y cuando se “salvaguarde” la estatal.

Por último, añadió que, tras la reunión, la bancada ofrecerá una conferencia de prensa para anunciar su postura oficial sobre el proyecto de reformas, aunque por los momentos no existe un consenso total para respaldar la iniciativa en el pleno del Congreso Nacional. AD