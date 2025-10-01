Bancada liberal condena persecución política contra Roberto Contreras y pide a militancia a estar atenta a cualquier llamado

Tegucigalpa – La bancada del Partido Liberal condenó este miércoles la persecución política en contra del presidente del Consejo Central Ejecutivo (CCEPL), Roberto Contreras; su familia y amigos.

Exigió a las autoridades del PL que se pronuncien de manera inmediata sobre el tema y que denuncie el atropello que busca debilitar a esta institución política.

Señaló que Roberto Contreras es el alcalde de San Pedro Sula y uno de los varios ediles que son afectados por actos de persecución.

La bancada liberal reafirmó su apoyo correligionario a Contreras, y pide que se apele al principio de inocencia hasta no ser vencido en un juicio.

Finalmente, motivó a la militancia liberal a nivel nacional a que esté atenta ante cualquier llamado de defensa del PL y la democracia. AG