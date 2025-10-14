Bancada liberal amenaza con autoconvocatoria a sesión legislativa si Redondo no lo hace en los próximos días

Tegucigalpa – La bancada liberal amenazó este martes con autoconvocarse a una sesión legislativa si el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no lo hace en los próximos días.

A través de un pronunciamiento, consideró inaceptable y vergonzoso la parálisis legislativa a menos de 50 días de las elecciones generales y no se haya aprobado el presupuesto para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y de la Unidad de Política Limpia para evitar el financiamiento ilícito de las campañas.

Advirtió que la transparencia y la certeza jurídica no se pueden comprometer por la negligencia del Congreso Nacional.

Instó a la aprobación inmediata de las amnistías para aliviar las deudas de los hondureños por la profunda crisis económica que golpea a miles de hogares.

Asimismo, la bancada liberal afirmó que no aprobará más préstamos que sigan endeudando el país a pocos meses para que el actual gobierno concluya su mandato.

Confirmó que solo apoyará el préstamo procedente de la embajada de España para la construcción de la carretera entre La Ceiba con Trujillo.

Sobre la Ley de Justicia Tributaria, indicó que apoyará la propuesta de equidad de la diputada Kathia Crivelli, pero no la que promueve el gobierno. AG