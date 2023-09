Bancada del PSH no ha recibido llamada para buscar consenso en la elección del Fiscal General

Tegucigalpa – La bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) no ha tenido pláticas con el gobierno ni con el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, para llegar a consenso en la elección del nuevo Fiscal General.

Así lo confirmó este jueves el jefe de la bancada del PSH, Jhosy Toscano, quien dijo que esta institución política no ha recibido llamada de una persona del oficialismo.

“No hemos recibido ninguna llamada del gobierno ni del señor Zelaya tampoco ellos no han atendido el llamado del PSH, por lo tanto, no hay pláticas entre el PSH y el oficialismo, desconocemos las razones por las que no quieren atender el llamado”, dijo Toscano.

En las últimas horas, se confirmó que las bancadas del Partido Nacional como Liberal han sostenido pláticas con Carlos Zelaya en la búsqueda de llegar a consenso para elegir a las autoridades del Ministerio Público.

En ese sentido, Toscano reaccionó que la nómina presentada por el PSH compuesta por Marcio Cabañas como Fiscal Adjunto y Jenny Almendares como Fiscal Adjunta tiene el respaldo de los nacionalistas como los liberales.

No tenemos ningún nuevo diálogo con las fuerzas de oposición porque ya tenemos definida nuestra postura, remarcó.

En caso que haya un cambio en la nómina, el diputado del PSH enfatizó que las personas deben estar dentro de los cinco candidatos que remitió la Junta Proponente.

Igualmente, señaló que si hay una propuesta de una tercería debe ser dentro de los cinco candidatos que remitió la Junta Proponente. AG