Bancada del PL rechaza acusaciones contra diputado Elencoff y denuncia instrumentalización de la justicia

Tegucigalpa – La Bancada del Partido Liberal de Honduras rechazó hoy las acusaciones contra el diputado Ricardo Elencoff y denunció instrumentalización de la justicia.
El Ministerio Público de Honduras allanó este lunes propiedades y negocios de la familia del parlamentario, ya que el ente persecutor del Estado señala que hay financiamiento del clan Montes Bobadilla, así como recibió financiamiento para su campaña política del exdiputado Midence Oquelí, preso en Estados por narcotráfico.
Dichos señalamientos fueron rechazados por la bancada del Partido Liberal.
A continuación Proceso Digital reproduce el pronunciamiento de esta representación política:
La Bancada del Partido Liberal de Honduras emite el siguiente pronunciamiento:
CONSIDERANDO: Que en las últimas horas, el Ministerio Público ha ejecutado acciones judiciales y mediáticas en contra de nuestro compañero sub jefe de Bancada y Coordinador Político del Departamento de Colón, el honorable Diputado RICARDO ELENCOFF MARTÍNEZ, y su núcleo familiar.
CONSIDERANDO: Que estas actuaciones se producen a escasos 40 días de las elecciones generales, en las que el Diputado Elencoff se postula para la reelección, contando con un amplio respaldo popular en su departamento.
CONSIDERANDO: Que el Diputado Ricardo Elencoff es un liberal más que se suma a la lista de dirigentes de nuestro Partido que han sido objeto de investigaciones y señalamientos de manera selectiva y oportuna en las semanas previas a los comicios, en lo que constituye un claro patrón de hostigamiento.
POR TANTO, LA BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, DECLARA Y COMUNICA A LA NACIÓN Y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL LO SIGUIENTE:
RECHAZAMOS ENÉRGICAMENTE las recientes acciones del Ministerio Público, las
cuales consideramos un ACTO INTIMIDATORIO Y de
INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA JUSTICIA con fines netamente político-electorales. Es inaceptable que la ley sea utilizada como un garrote político para perseguir a la oposición.
DENUNCIAMOS que esta campaña de persecución selectiva no es un hecho aislado, sino una estrategia desesperada impulsada por el partido oficialista, que, al saberse derrotado por la voluntad popular y por la creciente ola de apoyo a nuestro candidato Salvador Nasalla, recurre a métodos sucios para debilitar, desprestigiar y desmoralizar a nuestra dirigencia y a las estructuras del Partido Liberal.
EXIGIMOS al Ministerio Público y a todas las instituciones del sistema de justicia que actúen con estricto apego a la ley, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad, sin ceder a presiones o intereses partidistas que buscan interferir en el proceso democrático.
REITERAMOS nuestro total e irrestricto apoyo al Diputado Ricardo Elencoff y a su familia, y a todos los compañeros liberales víctimas de esta burda persecución política. Permaneceremos vigilantes y listos para defenderlos en todos los foros nacionales e internacionales.
LLAMAMOS a la comunidad nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos y a las misiones de observación electoral, a prestar especial atención a este alarmante uso de la justicia como herramienta de represión política, que pone en riesgo la transparencia y equidad de las próximas elecciones.
La Bancada Liberal seguirá firme, unida y luchando por la democracia y la victoria del Partido Liberal en los comicios de noviembre. La persecución no nos detendrá. (RO)