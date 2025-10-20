Bancada del PL rechaza acusaciones contra diputado Elencoff y denuncia instrumentalización de la justicia



La Bancada del Partido Liberal de Honduras emite el siguiente pronunciamiento:

CONSIDERANDO: Que en las últimas horas, el Ministerio Público ha ejecutado acciones judiciales y mediáticas en contra de nuestro compañero sub jefe de Bancada y Coordinador Político del Departamento de Colón, el honorable Diputado RICARDO ELENCOFF MARTÍNEZ, y su núcleo familiar.

CONSIDERANDO: Que estas actuaciones se producen a escasos 40 días de las elecciones generales, en las que el Diputado Elencoff se postula para la reelección, contando con un amplio respaldo popular en su departamento.

CONSIDERANDO: Que el Diputado Ricardo Elencoff es un liberal más que se suma a la lista de dirigentes de nuestro Partido que han sido objeto de investigaciones y señalamientos de manera selectiva y oportuna en las semanas previas a los comicios, en lo que constituye un claro patrón de hostigamiento.

POR TANTO, LA BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, DECLARA Y COMUNICA A LA NACIÓN Y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL LO SIGUIENTE:

RECHAZAMOS ENÉRGICAMENTE las recientes acciones del Ministerio Público, las

cuales consideramos un ACTO INTIMIDATORIO Y de

INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA JUSTICIA con fines netamente político-electorales. Es inaceptable que la ley sea utilizada como un garrote político para perseguir a la oposición.

DENUNCIAMOS que esta campaña de persecución selectiva no es un hecho aislado, sino una estrategia desesperada impulsada por el partido oficialista, que, al saberse derrotado por la voluntad popular y por la creciente ola de apoyo a nuestro candidato Salvador Nasalla, recurre a métodos sucios para debilitar, desprestigiar y desmoralizar a nuestra dirigencia y a las estructuras del Partido Liberal.

EXIGIMOS al Ministerio Público y a todas las instituciones del sistema de justicia que actúen con estricto apego a la ley, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad, sin ceder a presiones o intereses partidistas que buscan interferir en el proceso democrático.

REITERAMOS nuestro total e irrestricto apoyo al Diputado Ricardo Elencoff y a su familia, y a todos los compañeros liberales víctimas de esta burda persecución política. Permaneceremos vigilantes y listos para defenderlos en todos los foros nacionales e internacionales.

LLAMAMOS a la comunidad nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos y a las misiones de observación electoral, a prestar especial atención a este alarmante uso de la justicia como herramienta de represión política, que pone en riesgo la transparencia y equidad de las próximas elecciones.

La Bancada Liberal seguirá firme, unida y luchando por la democracia y la victoria del Partido Liberal en los comicios de noviembre. La persecución no nos detendrá. (RO)