Bancada de Libre se encuentra “dormida y derrotada”: Carlos Cardona

Tegucigalpa – El exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, aseguró que la bancada del Partido Libre aún no reacciona tras la reciente derrota política, afirmando que se encuentran “dormidos y derrotados”.

Cardona también señaló que existe un fuerte rechazo de la población hondureña hacia el partido, lo que, según sus declaraciones, refleja un desgaste político importante en el escenario nacional.

Sostuvo que Libre no termina de despertar de la derrota sufrida el pasado noviembre.

“Hay mucha necesidad de que reciban la lección y otra actitud es que piensan que porque el bipartidismo está unido, ellos como Libre volverán a ganar y están en un error”, indicó.

Cardona apuntó que Libre debe de tener una campaña con mucho tacto para poder enrumbar. IR