Bancada de Libre rechaza juicio político al fiscal y aseguran se mantienen firmes

Tegucigalpa – La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), rechazó la denuncia para juicio político contra el Fiscal Johel Zelaya aprobada esta noche en el Congreso Nacional.

Con 93 votos de cuatro de cinco bancadas representadas en la Cámara Legislativa, esta noche se admitió la denuncia de juicio político para el Fiscal General, Johel Zelaya.

El jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé cuestionó que no se contaban con los 86 votos requeridos para el juicio político y denunciaron que la votación no fue electrónica.

Señaló que seguirán defendiendo la institucionalidad, pese a lo que llamó “atropellos” por parte del bipartidismo para destituir funcionarios.

Denunciaron que en la comisión de investigación hay diputados que tienen procesos penales en la Fiscalía, pero que extrañamente ahora deciden suspenderlo. JS