Bancada de Libre está de acuerdo con una segunda vuelta electoral: Angélica Smith

Tegucigalpa – La diputada y vocera de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Angélica Smith, dijo que están de acuerdo con una segunda vuelta electoral en Honduras como parte de un paquete de reformas electorales que se impulsan desde el Congreso Nacional.

Informó que han sido convocados por parte de la Comisión Especial del Congreso Nacional, presidida por el diputado Antonio Callejas.

“Esperemos que esas reformas desde la bancada del Partido Libertad y Refundación sean profundas y garanticen el respeto a la democracia”, indicó.

Libertad y Refundación, por supuesto que estamos de acuerdo con la segunda vuelta, afirmó.

Esperamos que las demás fuerzas políticas también nos acompañen y puedan apostar a reformas electorales profundas, agregó.

“Nosotros como bancada, como partido tenemos una postura y esa postura siempre irá encaminada a fortalecer la democracia, a transparentar los procesos y a que se respete la voluntad popular”, zanjó.