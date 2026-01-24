Bancada de Libre cambia a jefe de bancada por cinco voceros

Tegucigalpa – El diputado Marco Ramiro Lobo informó que la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) no tendrá jefe de bancada, en su lugar se nombró a cinco voceros.

Edgardo Casaña, Fabricio Sandoval, Hugo Noé Pino, Angélica Smith y Ronald Panchamé serán los voceros de la bancada de Libre, indicó.

Explicó que estos diputados fueron comisionados tanto por la bancada como por la coordinación general del Partido Libre.

Aunque los diputados tengan vocería, es la coordinación general, cargo que recae en el expresidente Manuel Zelaya Rosales, la que ejercerá la coordinación de la bancada, explicó.

Acotó que se trata de una decisión temporal, pero no descartó que también pueda ser una condición permanente.

Libre, con 35 diputados es la tercera fuerza política en el Congreso Nacional.

Pese a esta posición quedan a la deriva sin un jefe de bancada al interior del Hemiciclo. (RO)