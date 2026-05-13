Bancada de Libre busca frenar presentación de reforma electoral

Tegucigalpa – La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), sostendrá una reunión con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para evitar que se presente una reforma electoral en sesión legislativa.

El diputado de Libre y miembro de la comisión electoral, Rafael Sarmiento, informó que la bancada mantiene deliberaciones sobre acciones de protesta tanto dentro como fuera del Congreso, aunque aseguró que no descartan buscar el diálogo político.

“No vamos a renunciar al diálogo político para que estas reformas electorales primero no las presenten”, indicó.

Asimismo, anunció que la coordinación nacional de Libre convocará a una reunión de emergencia con dirigentes y alcaldes para definir estrategias de presión política en los diferentes poderes del Estado.

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“Si presentan la reforma, que de ninguna manera dejen al margen al tercer consejero propietario sustituto Marlon Ochoa, que le corresponde al Partido Libertad y Refundación”, concluyó el parlamentario por el departamento de Olancho.

La propuesta de reforma busca que el quórum del Consejo Nacional Electoral (CNE) se establezca por mayoría simple, de forma que pueda integrarse con dos consejeros propietarios y un suplente para garantizar su funcionamiento continuo. AD