Banca espera mayor demanda de créditos tras elección

Tegucigalpa – El vicepresidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), Mario Agüero señaló que las tasas de interés se han normalizado y agregó: “esperamos que una vez pasado el proceso electoral se demande más crédito”.

Agüero dijo que “cuando el crédito es bueno, la banca presta en mejores condiciones, un cliente bueno todos lo buscamos. Los 15 bancos andan detrás del buen cliente y le ofrecen buenas tasas.

(Leer) Nasralla mantiene ligera ventaja con más del 79 % de actas procesadas

En tanto, del lado del depositante, tenemos que garantizarle al depositante que el dinero que él tiene en el sistema financiero se regresa con poder adquisitivo

Explicó que “que por lo menos debemos pagar tasas por arriba de la inflación, porque si nosotros no reconocemos un interés en el cual se cubre la inflación, el poder adquisitivo de ese ahora es cada vez menos”.

Para el banquero, tras la tensión que se vivió previo al proceso electoral y ahora que éste pasó, esperan una mayor demanda de créditos, pues los negocios tendrán también que seguir creciendo.

En tal sentido, “la esperanza es que la democracia ayude a todos, a los negocios, a las personas, a la seguridad del país. VC