Banca atenderá en horarios especiales durante el feriado Morazánico

Tegucigalpa – La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), informó que el sistema bancario atenderá en horarios especiales durante este asueto por el Feriado Morazánico.

La AHIBA detalló que mañana lunes 29 y el martes 30 de septiembre los bancos atenderán en horario habitual, mientras que el miércoles 1 de octubre el horario de atención será hasta el mediodía.

Desde el jueves 2 y hasta el sábado 4 de octubre, las sucursales bancarias estarán cerradas, aunque los canales digitales, es decir la banca en línea, la banca móvil, los ACH, agentes corresponsales, POS y cajeros automáticos, estarán habilitados con normalidad para que pueda realizar sus transacciones en cualquier momento.

La AHIBA pide que para conocer horarios especiales antes o después del feriado, así como detalles de servicios específicos, le invitamos a consultar la página web o las redes oficiales de su banco. VC