Banasupro inicia hoy plan de abastecimiento con precios estables y descuentos de hasta 10 %

Tegucigalpa – El gerente general de Banasupro, Aarón Reaños, informó que este miércoles inicia a nivel nacional la nueva estrategia de abastecimiento impulsada en alianza con la empresa privada, la cual permitirá mantener sin incrementos los precios de productos de la canasta básica durante los próximos tres meses y ofrecer descuentos de hasta un 10 % en algunos artículos.

El funcionario explicó que el mecanismo consiste en que las empresas proveedoras aplican los descuentos directamente, beneficio que será trasladado a los consumidores a través de los 121 centros de venta de Banasupro distribuidos en todo el país.

Reaños destacó que la iniciativa busca fortalecer el abastecimiento de productos esenciales, garantizar la estabilidad de precios y generar un alivio económico para miles de familias hondureñas en medio de las presiones inflacionarias que afectan el costo de vida.

El proceso de distribución comenzará este 24 de junio de forma ordenada y transparente, con el objetivo de asegurar el suministro continuo de alimentos y productos básicos en los diferentes puntos de venta de la institución.

El gerente también informó que actualmente los centros de Banasupro están siendo sometidos a auditorías internas, luego de detectarse algunas diferencias en inventarios que están siendo revisadas y conciliadas para mejorar los controles administrativos.

“Estamos poniendo orden, ya que algunos centros presentan niveles bajos de abastecimiento mientras se concluyen las auditorías, pero con esta alianza con la empresa privada comenzará un proceso de suministro ordenado a partir de hoy”, señaló.

Asimismo, invitó a la población a acudir a las tiendas de Banasupro para aprovechar los beneficios, descuentos y precios estables que ofrece el programa.

La alianza cuenta con la participación de empresas hondureñas como Molino de Café Maya, Central de Ingenios (CISA), Compañía Distribuidora (Codis), Derivados de Honduras (Demahsa), Corporación Dinant, Droguería Médica Internacional (Dromeinter), Hondupalma, Lacthosa, Modelica y Surtidora Internacional, que se suman al esfuerzo orientado a fortalecer la seguridad alimentaria, garantizar productos de calidad y ampliar las oportunidades de ahorro para los hogares hondureños. LB