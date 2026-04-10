Baldini dirigirá a Italia en los amistosos de junio tras la dimisión de Gattuso

Roma.- El italiano Silvio Baldini, actual entrenador de la sub-21 de Italia, dirigirá a la selección absoluta en los amistosos de junio ante Luxemburgo y Grecia tras la dimisión del seleccionador Gennaro Gattuso después de no lograr la clasificación para el Mundial por tercera vez consecutiva.

«El técnico de la selección Sub-21 se sentará en el banquillo de la selección nacional con motivo de los encuentros programados para el 3 y el 7 de junio en el Stade de Luxembourg y el Pankritio Stadium de Heraclión (isla de Creta)», informó la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en un comunicado.

La selección italiana volverá a los terrenos de juego tras quedarse nuevamente fuera de un Mundial, después de caer en la final de la repesca mundialista ante Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis, un fracaso que desencadenó una oleada de dimisiones.

En sus enfrentamientos previos, Italia ha ganado 8 de los 9 partidos disputados contra Luxemburgo, mientras que el balance contra Grecia, siendo esta la primera vez que se enfrentan en la isla griega de Creta, es de siete victorias, tres empates y una derrota.

«En septiembre, la selección iniciará su camino en la quinta edición de la Liga de Naciones», explicó la Federación, sin especificar quién ocupará el banquillo durante esta competición, en la cual se enfrentarán a Francia, Bélgica y Turquía en fase de grupos.

Baldini asumió el cargo de seleccionador de la sub-21 en octubre de 2025 e introdujo métodos innovadores en los entrenamientos, como usar un parche en un ojo para mejorar concentración, posición y reflejos, y jugar con un brazo dentro del peto para limitar la movilidad.

El técnico toscano desarrolló su carrera como entrenador en distintos clubes del país, acumulando una extensa trayectoria que comenzó a los 26 años.

Entre sus logros destacan el ascenso del Palermo a la Serie B -por el que fue reconocido como entrenador del año de la Serie C- y un nuevo ascenso logrado con el Pescara, antes de ser nombrado seleccionador en las categorías inferiores de la «Azzurra».

La derrota de Italia frente a Bosnia desató un terremoto institucional y deportivo en el fútbol italiano que acabó con la dimisión del presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, así como del seleccionador, Gattuso, y del jefe de delegación, Gianluigi Buffon.

En tela de juicio, la selección atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, y la FIGC celebrará elecciones el próximo 22 de junio de 2026 para decidir su nuevo presidente. EFE/ir