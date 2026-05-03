(VIDEO) Balacera en reinado infantil en Choloma deja a cuatro personas heridas

Tegucigalpa – Una balacera durante un reinado infantil en la feria patronal en la aldea Monterrey, sector Bajos de Choloma, Cortés, dejó el saldo de cuatro personas heridas.

El suceso ocurrido en las últimas horas causó pánico entre las decenas de personas que asistieron al evento en ese sector de Choloma.

(VIDEO) Terror en reinado infantil por balacera en Choloma #ProcesoDigital pic.twitter.com/kY0Z6PYaC6 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 3, 2026

En videos que circulan en redes sociales se aprecia cuando las personas salen despavoridas luego de escucharse disparos cerca del lugar donde se verificaba el reinado infantil.

En el lugar se encontraban muchos niños acompañados de sus padres. No se informó la identidad de las personas que resultados con heridas producto de los disparos.

Los gritos de menores y adultos se confundían en la escena, mientras otras corrían para poner a salvo sus vidas.

Choloma es una de las ciudades más violentas de Honduras. Allí confluyen muchos hechos sociales que además convierten a ese municipio como el tercero más poblado de Honduras. Es ampliamente reconocida como la «Capital de la Maquila» debido a su inmensa concentración de industrias textiles y parques industriales que generan una parte vital del empleo en el país. JS