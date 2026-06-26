Balacera en Potrerillos deja a mujer muerta y al menos tres heridos

Tegucigalpa – Una mujer fue acribillada mientras tres hombres resultaron heridos tras un ataque armado a una camioneta en la aldea La Garroba en Potrerillos, Cortés, norte de Honduras.

Los ocupantes de una camioneta Honda CRV fueron atacados a balazos cuando iban por la carretera.

El violento suceso ocurrió la noche de este jueves en el norteño departamento de Honduras.

Ni la occisa ni los hombres heridos han sido identificadas por las autoridades. Las personas heridas fueron llevadas a un centro asistencial de la zona.

Al menos seis homicidios diarios se registran en Honduras, de acuerdo a los datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS