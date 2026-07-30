Balacera deja un muerto y una herida en Catacamas

Catacamas – Un atentado contra un par de jóvenes este miércoles deja una persona fallecida y otra herida en el municipio de Catacamas en el departamento de Olancho.

El fallecido fue identificado como Ángel Fúnez. Mientras que la persona que resultó herida responde al nombre de Roselyn Sánchez.

La joven fue trasladada de emergencia hacia un centro asistencial de Catacamas. El cuerpo del joven quedó a la par de la motocicleta.

Se informó que los jóvenes iban a bordo de una motocicleta desde la comunidad de Siguate hacia Sosa, pero fueron interceptados a la altura de la aldea Los Amates y fueron atacados a balazos.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG