Balacera deja un muerto y dos heridos en colonia capitalina

Tegucigalpa- Sujetos fuertemente armados llegaron hasta la colonia La Brasilia donde atacaron a disparos a dos hermanos en el hecho, uno de ellos murió y el otro junto a otra persona resultaron heridos.

Las personas que resultaron heridas fueron trasladadas a un centro asistencial.

De acuerdo con la información, en la zona quedó un arma de fuego que habría sido utilizada por uno de los hechores.

Hasta el momento no se ha brindado el nombre de la víctima, ni las personas heridas.

Vecinos del lugar informaron que los antisociales llegaron y dispararon contra todas las personas que estaban en la zona sin importar edades.

Hicieron un llamado a las autoridades de seguridad para que realicen constantes operativos en el lugar que se ha vuelto una zona caliente. IR