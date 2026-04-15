Balacera deja a mujer muerta y dos heridos en Catacamas

Tegucigalpa – Una fuerte balacera cobró la vida de una mujer y dejó a dos heridos en el interior de un negocio de venta de ropa en Catacamas, Olancho.

La occisa respondía al nombre de Mary Medina (34), quien estaba en el interior del comercio de nombre “Victoria Store” al momento de la nutrida balacera.

Elementos de Medicina Forense llegaron para hacer el levantamiento del cuerpo.

Al menos 68 mujeres han muerto violentamente este año en Honduras, de acuerdo el Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS