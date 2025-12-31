Bakambu denuncia que sus maletas siguen sin aparecer tras doce días

Redacción deportes – Cedric Bakambu, delantero del Real Betis y de la selección de la República Democrática del Congo, ha denunciado que doce días después de llegar a Marruecos para disputar la Copa de África de Naciones, sus maletas siguen sin aparecer.

«Mis maletas, que debían llegar al aeropuerto de Casablanca el 19 de diciembre, siguen desaparecidas. Las autoridades han confirmado tres veces haber localizado mi equipaje, pero lamentablemente, aún no hay nada», anunció este miércoles Bakambu a través de sus redes sociales para denunciar que sigue careciendo de pertenencia personal alguna.

Bakambu ha conseguido uno de los tantos de su selección -ante Senegal- en la primera fase del torneo continental africano. RD Congo acabó en la segunda plaza del grupo D y se enfrentará a Argelia el próximo 6 de enero en los octavos de final. EFE