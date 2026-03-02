Bajo resguardo policial la SIT y la PGR previniendo eventuales protestas

Tegucigalpa- Bajo fuerte resguardo policial han amanecido este lunes la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), y la Procuraduría General de la República (PGR), en la capital, esto ante eventuales protestas por empleados que, según aseguran, serían despedidos este día.

Los elementos policiales se mantienen apostados con sus escudos, esto ante una eventual escalada de tensiones con los colaboradores.

La tensión crece ante la incertidumbre de presuntos despidos por parte de la administración Asfura en el marco de la aprobación de la Ley de Reactivación Económica, la cual pretende disminuir los empleados públicos y fortalecer las finanzas del Estado.

Igualmente, en las instalaciones de la PGR los agentes policiales resguardan el inmueble luego que este día solo están autorizados a ingresar los empleados que tienen carnet vigente.

El sábado salió publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto de supresión de instituciones aprobado en el Consejo de Ministros. IR