Bajo resguardo policial amanece la ENAG a espera que se remita la declaratoria de las elecciones

Tegucigalpa – La sede de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), amaneció este miércoles con presencia de agentes de la Policía Nacional que resguardaban el edificio.

Al frente del edificio se aprecia al menos una decena de policías que portan sus escudos antidisturbios.

Cabe recordar que en las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria oficial de los comicios generales 2025 a nivel electivo de alcaldías y diputados, y se ratificó los de la presidencia.

Se espera que el CNE remita este miércoles a la Secretaría de la Presidencia la declaratoria oficial, y éste último lo manda a la ENAG para que lo imprima en el diario oficial La Gaceta.

Esta semana, el subdirector de ENAG, Amílcar Valdez, manifestó que si la Secretaría de la Presidencia no les remitía la declaratoria, no sería impresa en el diario La Gaceta. AG