Bajo las condiciones actuales tenemos agua hasta julio y con racionamientos fuertes, alerta AMDC

Tegucigalpa – El director Sector Riesgo de la Alcaldía del Municipio del Distrito Central (AMDC) Julio Quiñones, dijo que, aunque parezca alarmante la situación es seria y solo hay agua hasta el mes de julio en la capital y con la salvedad que lo poco que hay se debe racionar drásticamente.

– La represa Los Laureles tiene un nivel de 43.03 % y Concepción apenas 34.78 % y se debe tomar en cuenta que hay un porcentaje de ese que no se puede utilizar.

“Necesitamos que llueva sí o sí” anotó al tiempo que dijo que, aunque los pronósticos indican que en los próximos días habrá algunas lluvias eso no será suficiente porque los niveles de las represas son muy bajos.

Estas primeras lluvias apenas servirán para sofocar incendios y un poco para la cuenca de Guacerique. Pero no se resuelve la situación.

“Para poder llenar esas dos represas a la capacidad máxima, necesitamos un par de huracanes para poderlas llenar”, el funcionario se disculpó por parecer exagerado, pero es la única manera de explicar de forma práctica lo que está ocurriendo y que las represas necesitan bastante agua.

Hay sectores que ya no les está llegando agua y el sistema de cisternas también ha disminuido porque los llenaderos de agua también han disminuido y el tiempo de llenado es mucho más.

Por otra parte, también se consume agua en los incendios, el agua que se usa para sofocarlos es de las mismas represas, lo que es muy preocupante, la situación es crítica, la población debe entender que hay que cuidar la poca agua que hay,concluyó. LB