Bajo fuerte resguardo trasladan a la capital a integrantes del “Cartel del Diablo”

Tegucigalpa- Bajo fuerte resguardo policial fueron ingresados a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) dos supuestos integrantes de la estructura criminal denominada “Cartel del Diablo”.

Los detenidos fueron identificados como Harold Hernández y Selvin Zerón.

Ambos fueron capturados en el sector de Morazán y señalados de estar presuntamente vinculados a varios hechos delictivos registrados en el departamento de Yoro.

Los detenidos serán presentados en la audiencia de imputado ante un juez en los juzgados capitalinos.

Los imputados, según indicaron las autoridades, tienen un rosario de delitos.

Los operativos para continuar con la búsqueda del líder del cártel siguen en la zona montañosa de Yoro.

El “cartel del Diablo”, se ha convertido en uno de los más temidos por la población en el departamento de Yoro ya que está vinculado al sicariato, secuestros y robos. IR