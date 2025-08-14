Bajo fuerte resguardo amanecen instalaciones del CNE ante inicio de recepción de ofertas para TREP

Tegucigalpa – Desde tempranas horas de este jueves, las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el barrio San Felipe amanecieron bajo un estricto resguardo de elementos antimotines, Fuerzas Armadas y miembros de la Policía Nacional, en vísperas de la recepción de ofertas para la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Las calles aledañas al edificio fueron cerradas y se establecieron retenes de seguridad para impedir el acceso de personas no autorizadas. Según un oficial al mando, la medida busca prevenir cualquier intento de sabotaje por parte de grupos afines a partidos políticos y garantizar que el proceso se desarrolle “de la mejor manera posible”.

Se recordó que semanas atrás miembros de los colectivos de LIBRE, impidieron que la presentación de las ofertas se realizará.

“Hasta el momento no hemos registrado protestas, pero debemos estar preparados. Estamos realizando un trabajo preventivo y se cerrarán todos los accesos colindantes al edificio del CNE”, señaló el oficial.

El acto de recepción de ofertas está programado a las 9:00 a.m. y además del sistema TREP, el CNE recibirá propuestas para el escrutinio y divulgación de resultados de las elecciones generales, así como para la adquisición de impresoras y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).

De acuerdo con el cronograma, el próximo 30 de agosto vence el plazo para la adjudicación de todos estos procesos, fundamentales para el desarrollo de los comicios generales.LB