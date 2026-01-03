spot_img
«Bajo esta nueva estrategia de seguridad nacional el dominio de EEUU en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo. Bajo la Administración Trump, vamos a reforzar el poder estadounidense en una forma poderosa en nuestra región».

Por: EFE

Donald Trump | Presidente de EEUU

