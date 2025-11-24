Bajo cuidado once heridos del accidente de Colinas, dos en estado crítico

Tegucigalpa – Once personas permanecen hospitalizadas tras el accidente vial ocurrido en San José de las Colinas, Santa Bárbara, dijo el director del hospital Mario Catarino Rivas, Gabriel Paredes tras agregar que hay un menor de esas entre los pacientes.

“De los once pacientes, uno es pediátrico y gracias a Dios éste se encuentra bien; los otros 10 tienen múltiples traumas, de los cuales dos sufrieron politraumatismo severo y tuvimos que realizarle procedimientos quirúrgicos de neurocirugía, estos pacientes están en estado crítico, pero estable”, indicó el galeno.

(Leer) Al cierre de campaña: Nueve muertos y 33 heridos deja volcamiento de vehículo en Colinas, Santa Bárbara (Video)

Los pacientes atendidos en el Mario Catarino Rivas son: Bladimir Mejía (42), Audin Mejía (55), Carlos Daniel Matute (21), Juan Ángel Sabillón (42), Urbenil Leiva Pedomo (74), Adrián Zaldívar Mejía (43), Richarson López Pineda (18), Manuel Pinena Paz (19), Jennifer (23) y Ovidio Leiva (56).

Paredes indicó que otros pacientes que están en Santa Bárbara, específicamente la enfermera que iba en la ambulancia que tuvo un percance tras el accidente vial, presenta deterioro neurológico. El profesional de la medicina dijo que esperaban que la joven fuera trasladada al Mario Catarino Rivas.

El accidente vial ocurrido tras una actividad cívica ha llevado luto a numerosas familias hondureñas. VC