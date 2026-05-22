Bajo coordinación de Directora de Fiscales, MP y Policía despliegan operación conjunta en Trujillo

Trujillo, Colón – El Ministerio Público, bajo la conducción de la Directora General de Fiscalías, Alicia Puerto, continua con la operación investigativa de alto impacto en el municipio de Trujillo, Colón, tras los hechos violentos registrados en la finca de palma africana ubicada en la aldea Rigores que cobraron la vida de 20 personas.

La respuesta institucional es dirigida por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida y la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales, en coordinación con equipos especializados de la Policía Nacional de Honduras y el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el fin de esclarecer de forma inmediata lo ocurrido, identificar a los responsables y deducir las acciones penales correspondientes.

Como parte del despliegue operativo, fiscales, agentes de investigación, analistas criminales y especialistas forenses desarrollan una reinspección exhaustiva de la escena, levantamiento y fijación de indicios, reconstrucción de la línea de tiempo mediante herramientas de video forense, entrevistas a testigos y familiares, así como extracción y análisis de información tecnológica y celdas telefónicas en puntos estratégicos.

En la operación participan de manera articulada la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos, la Unidad de Procesamiento de la Escena del Delito, la Jefatura Regional No. 8, la Unidad Metropolitana No. 19 de Trujillo, la Unidad Departamental No. 2 de Colón, la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y la Dirección de Inteligencia Policial.

Paralelamente, las autoridades ejecutan acciones de control territorial y disuasión mediante patrullajes móviles, instalación de puntos de control en ejes carreteros, allanamientos y equipos de reacción inmediata, además de medidas de seguridad orientadas a proteger a familiares y comunidades durante los actos fúnebres.

El Ministerio Público aseguró que utilizará todas las capacidades operativas, investigativas y técnico-científicas del Estado para esclarecer este hecho violento, ubicar a los responsables y presentarlos ante la justicia, en cumplimiento del mandato de garantizar verdad, justicia y seguridad para la población hondureña. JS