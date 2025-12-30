Bajo consigna «el gordito no se va», militantes de Libre protestan en el CNE

Tegucigalpa – Bajo la consigna «el gordito no se va», militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) protestaron este lunes en las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el bulevar Los Próceres de la capital hondureña.

Los militantes de Libre realizaron la protesta en las afueras del CNE en Tegucigalpa, en respaldo al alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana quien pide que se cuenten en un escrutinio especial todas las actas a nivel de alcaldía.

Aldana buscó la reelección y según el conteo oficial del CNE perdió, aunque todavía no existe una declaratoria oficial.

El pueblo LIBRE se moviliza en Tegucigalpa para resguardar su decisión soberana y el triunfo popular de Jorge Aldana.



Nuestra candidata presidencial Rixi Moncada, el Coordinador General Manuel Zelaya y el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo acompañan una resistencia… pic.twitter.com/LnXPYCVOEV — Rixi Presidenta (@RixiPresidenta) December 30, 2025

El margen de diferencia de votos frente a su contendiente del Partido Nacional es de 888 con el 99.80 % de las actas contabilizadas.

Los militantes también exigieron la renuncia de la consejera vocal del CNE, Cossette López.

Los protestantes quemaron pólvora y bloquearon el tráfico en el sector, sin embargo, la Policía Nacional contuvo acciones mayores como el vandalismo.

En esta ocasión, la protesta no fue masiva, lo que revela la pérdida de convocatoria de esta fuerza política.