Bajar la edad de responsabilidad penal no es la solución a violencia: Conadeh

Tegucigalpa – Bajar la edad de responsabilidad penal no es la solución a los problemas de violencia que enfrenta el país, señaló hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), ente estatal que recomendó atacar las causas que convierten a los niños y las niñas en víctimas de la violencia estructural en el país.

Es sumamente preocupante que cada cuatro años se hable de reducir la edad punible en el país, dijo la coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, Cándida Maradiaga.

Explicó que, en los centros de internamiento hay 149 de niñas, niños y adolescentes privados de libertad que no representan ni el 1% de los adultos que se encuentran en igual situación en los centros penitenciarios del país.

Agregó que la mayoría de estos adolescentes, son niños y niñas que han vivido en situaciones de vulnerabilidad y que no han asistido a una escuela.

La semana pasada estuvimos hablando con dos adolescentes que se encuentran privadas de libertad, en uno de los centros del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) y nos decían que no cursaron ni el primer grado y, por lo tanto, no saben leer ni escribir.

Indicó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha reflejado en sus informes del 2015 y del 2021 que hay niños y niñas, en la región, principalmente en Honduras, Guatemala y El Salvador, que están siendo utilizados por el crimen organizado.

Esa parte es la que hay que atacar, porque ellos son víctimas del reclutamiento forzado, muchos de ellos son amenazados de integrarse a estos grupos criminales so pena de muerte. Hay niños y adolescentes que no tienen otra alternativa.

Esas dos adolescentes son parte también de los más de 1.2 millones de niños que no están asistiendo a la escuela y esto es como el “caldo de cultivo” para los criminales, para someterlos a que se integren esas organizaciones que cometen ilícitos, añadió.

Maradiaga es del criterio que hay que atacar la raíz del problema, no las consecuencias, hay que legislar para ese 1.2 millones de niños que están fuera del sistema educativo, para ese 1.1 millones de niños que están en situación de trabajo infantil y, muchos de ellos, en trabajos peligrosos, poniendo en riesgo, muchas veces, su integridad física, su salud mental, emocional y hasta la vida.

Hay que velar por las más de 15 mil niñas y niños que están en situación de calle y que son presa fácil para estos grupos criminales declaró la defensora de los derechos de la niñez.

Agregó que no se puede ser indiferente tampoco por las 519 niñas, niños y adolescentes que perdieron la vida, en el 2025, producto de la violencia que impera en el país.

Maradiaga considera necesario investigar, juzgar y sancionar a las personas que están violentando a las niñas, niños y adolescentes en Honduras, en un país donde más del 90% de los casos están impunes.

Tampoco se pueden dejar impune los casos de niñas y niños que fueron víctimas de la violencia sexual, más de 414, en el 2024.

Sostuvo que, es necesario atacar las causas que generan condiciones de vulnerabilidad en todos estos niños y niñas que históricamente han sido víctimas de la violencia estructural en nuestro país.

Hay mucho trabajo por hacer, pero no es estigmatizando y discriminando a la población que se encuentra en situación de niñez, en conflicto con la Ley, que se va a resolver el problema de la violencia en nuestro país, reiteró.

Los derechos humanos son progresivos y recordó que, Honduras ratificó la Convención de los Derechos del Niño que dice que, la privación de libertad debe ser la última ratio y por el menor tiempo posible.

Honduras tendría que denunciar la Convención de los Derechos del Niño para bajar la edad de responsabilidad penal en nuestro país y creo que no estamos como país en posición de retroceder en temas de derechos humanos y más en un sector que ha estado, históricamente, en situación de vulnerabilidad, concluyó la coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh.

La congresista Saraí Espinal propuso esta semana en el Congreso Nacional la reducción de la edad punible de 18 a 16 años en delitos como violación, homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de drogas, portación, tenencia ilícita de armas. Además, sugiere la castración química en algunos casos graves de violación. (RO)