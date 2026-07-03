Bajan las gasolinas por sexta semana, L. 3.13 el galón de queroseno y L. 2.47 el diésel

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía de Honduras anunció una nueva rebaja en los precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del domingo 6 de julio de 2026, reflejando una tendencia a la baja en la mayoría de los derivados del petróleo tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

En Tegucigalpa, la gasolina superior se cotizará en 131.39 lempiras por galón, tras una disminución de 0.91 lempiras, mientras que la gasolina regular bajará 0.60 lempiras para fijarse en 121.75.

El queroseno reporta una de las reducciones más significativas con 3.13 lempiras menos, situándose en 104.62, y el diésel baja 2.47 lempiras hasta los 120.75.

Por su parte, el GLP vehicular también experimenta una rebaja de 0.84 lempiras, quedando en 48.58, mientras que el GLP doméstico mantiene su precio en 249.62 lempiras debido a un subsidio gubernamental temporal.

En el norte

En San Pedro Sula, los precios siguen una tendencia similar. La gasolina superior se ubicará en 128.10 lempiras, con una rebaja de 0.89, y la regular en 118.46, tras bajar 0.58 lempiras.

El queroseno disminuirá 3.10 lempiras hasta los 101.31, mientras que el diésel costará 117.43 lempiras luego de una reducción de 2.45.

El GLP vehicular baja 0.84 lempiras para fijarse en 45.05, en tanto el GLP doméstico se mantiene en 228.47 lempiras bajo el esquema de apoyo económico vigente.

Las autoridades destacaron que estas variaciones responden a los ajustes en el mercado internacional de los hidrocarburos y reiteraron que el subsidio al gas doméstico continúa como una medida para aliviar el impacto económico en los hogares hondureños. JS