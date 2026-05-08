Baja en recaudación obligó a ENEE a ajustar el plazo de pago de la factura de energía, arguye Miguel Aguilar

Tegucigalpa – El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, comentó que la modificación del pago de facturación a 15 días es necesario porque la estatal bajó su recaudación.

Admitió que es válido que los hondureños se molesten por la modificación del pago de facturación de energía de 28 a 15 días.

“Pero el problema es que estamos ante una realidad que la ENEE bajó su facturación, se cayó el recaudo y perdió flujo de caja para hacer abonos a la deuda con los generadores y la operación institucional”, explicó el sindicalista.

Añadió que otro problema es la distorsión por la potencia pérdida y el incremento de la energía no recuperable.

También expuso que la política de subsidios de energía ha perjudicado en la recaudación de la ENEE, debido a que se ha otorgado este beneficio a ciudadanos que tienen la capacidad de pagar el servicio de energía eléctrica.

Detalló que la ENEE tiene deuda de 17 mil millones de lempiras con los generadores, mantener operación institucional, pagar la inversión y mejorar la continuidad del servicio.

Si la ENEE no recauda sus valores no opera y sería más catastrófico, concluyó el presidente de la STENEE. AG