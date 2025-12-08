Baja de Daniel Jones complica a Colts en su camino a los playoffs

Redacción Deportes – Los Indianapolis Colts confirmaron este lunes que Daniel Jones, su quarterback titular, quedó fuera por lo que resta de la temporada por la rotura del tendón de Aquiles que sufrió el pasado domingo, lo cual complica sus aspiraciones de llegar a playoffs.

Jones se lesionó en una jugada sin contacto durante la derrota 36-19 ante los Jacksonville Jaguars, sucedió en una acción en la que luego de lanzar el balón cayó al césped y de inmediato se llevó la mano a la parte baja de la pierna derecha.

En medio de la asistencia médica que recibió en el campo, el mariscal de campo se quitó el casco y lo azotó contra el terreno como signo de frustración.

El pasador de 28 años será sometido a una cirugía y tendrá una larga rehabilitación; se espera que esté listo para la temporada 2026.

Daniel Jones jugó este partido con una fractura de peroné en la pierna izquierda, la cual limitó su movilidad.

El jugador originario de Charlotte, North Carolina, era un candidato para ser designado Jugador Más Valioso de esta temporada por sus actuaciones en los controles de los Colts, equipo que ahora tienen un negro panorama de cara a los playoffs debido a que se ha quedado sin sus dos principales mariscales de campo.

A principio de temporada, Indianapolis perdió a Anthony Richardson, proyectado para ser titular, por una fractura del hueso orbital, ausencia que pasó desapercibida por el buen trabajo que Daniel Jones desempeñó.

Con las bajas de Jones y Richardson, el único quarterback que resta en el roster activo de los Colts es el inexperto Riley Leonard, un chico de 23 años que llegó al equipo seleccionado en la sexta ronda del Draft de abril pasado.

Leonard sustituyó a Daniel Jones en la trascendental derrota ante Jaguars, que les costó el liderato de la división Sur de la Conferencia Americana (AFC).

A pesar del tropiezo, los Texans aún se mantienen como el séptimo mejor equipo de la AFC, límite para avanzar a la postemporada, pero con un complicado panorama en los cuatro juegos que restan.

La próxima semana visitarán a los Seattle Seahawks, una semana después jugará ante San Francisco 49ers, ambos equipos contienden por llegar a playoffs en la Conferencia Nacional.

Cerrarán la campaña con partidos ante rivales divisionales, en la semana 17 recibirán al líder Jacksonville y en la 18 visitarán a los Houston Texans. EFE