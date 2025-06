Badosa, fin de trayecto en tercera ronda ante Kasatkina

París – La española Paula Badosa, décima favorita, cayó en tercera ronda de Roland Garros, donde no pudo con la australiana Daria Kasatkina, 17 del mundo, que le derrotó 6-1 y 7-5, en una hora y 33 minutos.

Es la tercera participación consecutiva que la jugadora española cae en tercera ronda, tras 2022 y 2024, mientras que en 2023 estuvo ausente por lesión.

Kasatkina, de 28 años, recientemente nacionalizada australiana, alcanza los octavos de final de Roland Garros por cuarta vez en su carrera, en un torneo en el que jugó las semifinales en 2022, cuando todavía era rusa.

La reciente ganadora de Charleston buscará un puesto en cuartos de final contra la rusa Mirra Andreeva, semifinalista del año pasado con 18 años y actual 6 del mundo, entrenada por la española Conchita Martínez, que venció a la kazaja Yulia Putintseva, 31 del mundo, que disputaba la tercera ronda por cuarta vez.

Badosa no pudo firmar una tercera remontada en el Grand Slam de tierra batida, aunque amagó con hacerlo tras un primer set muy negativo.

En el segundo, cuando la española había logrado romper una racha de ocho juegos consecutivos de la australiana, hubo una pequeña interrupción por la lluvia.

La española pareció entonces más metida en el partido, capaz de presentar una resistencia que no se había visto en el primer set. Pero Kasatkina no se vino abajo, mantuvo el nivel alto y Badosa no pudo aguantar el nivel, cediendo su servicio en el duodécimo juego y con él el partido.

La de Badosa en París ha sido una aventura que ha durado incluso más de lo que la propia jugadora había previsto. Lesionada hace unos meses, apartada de las pistas, jugó partido y medio en Estrasburgo la semana pasada y anunció que llegaba a Roland Garros para adquirir rodaje.

La semifinalista del pasado Abierto de Australia no se ponía metas elevadas, prefería jugar la carta de la prudencia y asegurar que lo importante vendría después, cuando su tenis cobrara más volumen y pensar en sueños más altos en Wimbledon.

Roland Garros era un momento de transición, pero a medida que avanzaban los días, que superó las dos primeras rondas con fases de juego brillantes, combinadas con otros momentos más bajos, había crecido la confianza.

Superó una primera ronda complicada contra la japonesa Naomi Osaka, ex número 1 del mundo con cuatro Grand Slam en sus vitrinas, dejándose un set en el camino, y un segundo ante la rumana Elena-Gabriela Ruse, 80 del mundo.

Pero en ambos casos demostró una gran solidez mental para remontar un primer set negativo y no desconectarse del partido, mantener la lucha y ser capaz dar la vuelta a un marcador difícil.

Dos pruebas de fuego que solventó con garra, lo que le hizo ganar en confianza, a medida que sumaba minutos en pista, el objetivo que se había marcado.

Frente a Kasatkina no fue suficiente su tenis y la favorita número 10 tendrá que hacer las maletas. EFE