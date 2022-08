Bad Bunny, Karol G, Becky G y Farruko lideran los Premios Billboard Latinos

Miami.– Bad Bunny, Karol G, Becky G, Farruko, Rauw Alejandro, Aventura y Eslabón Armado encabezan la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2022, una gala que se celebrará en Miami (Florida) y se transmitirá en vivo por Telemundo el próximo 29 de septiembre.

La lista la encabeza el puertorriqueño Bad Bunny, que suma 23 nominaciones, entre ellas a artista del año y álbum del año, por su disco «Un verano sin ti», según se desprende de la lista de finalistas difundida este jueves por la organización.

Este año los premios responderán a 58 categorías diferentes que abarcan entre otros los principales géneros musicales en Latin Pop, Tropical, Latin Rhythm o Regional Mexicano.

La gala, que se celebrará en el Watsco Center de Coral Gables, aledaña a Miami, es la «única en honrar los álbumes, canciones e intérpretes más populares de la música latina», como señaló en un comunicado Billboard.

Gracias a su álbum «Un verano sin ti», el reguetonero boricua es finalista en las categorías «Top latin álbum del año» y «Latin rhythm álbum del año», mientras que los éxitos «Me porto bonito», «Tití me preguntó», «Ojitos lindos» y «Party», extraídos del citado álbum, lograron ocho nominaciones, entre ellas «Hot latin song del año» y «Canción streaming del año».

La cantante colombiana Karol G es, por su parte, 15 veces finalista este 2022, en categorías que incluyen «Artista del año», «Top latin álbum del año» y «Álbum latin rhythm del año» por su exitoso disco «KG0516».

Además, tiene siete menciones gracias a su tema «Mamiii» junto a la estadounidense Becky G y referente actual de la música latina. La colaboración entre ambas aspira a los premios «Hot latin song del año», «Latin airplay song del Año» y «Latin pop song», además de «Canción del año streaming» y «Canción latin pop del año», entre otras.

La colombiana competirá también en las categorías de «Hot latin songs artist of the year», «Fémina» y «Top latin albums artist of the year» con Becky G, quien a su vez tiene 7 de sus 11 nominaciones gracias al exitoso tema de pop-reguetón «Mamiii».

Con 11 nominaciones también se encuentra el reguetonero puertorriqueño Farruko, quien disputará a Bad Bunny varios de los premios principales, entre ellos el de «Artista del año» y «Hot latin song del año» por «Pepas», y «Top latin álbum del año» por «La 167».

El también puertorriqueño Rauw Alejandro destaca como finalista para diez premios Billboard, incluidos el de «Artista del año», «Hot latin songs», «Masculino», «Top latin albums del año» y «Álbum latin thythm» del Año por su trabajo «Vice Versa».

En las categorías tropicales sobresale, con siete nominaciones, el grupo musical de bachata dominicano-estadounidense Aventura, que compite por «Artista tropical del año» y «Dúo o Grupo» y recibió cuatro menciones por «Volví», su exitosa colaboración en el género de bachata con Bad Bunny.

El grupo estadounidense de música mexicana Eslabón Armado lidera la categoría de Música Regional Mexicana con seis menciones, incluyendo «Artista regional mexicano del año», «Dúo o Grupo», «Hot latin songs del año o «Top latin albums del año», gracias a sus álbumes, «Nostalgia» y «Tu veneno mortal, vol. 2».

Otros artistas con múltiples nominaciones son Chencho Corleone, J Balvin y Marc Anthony (5); Sebastián Yatra (4); Enrique Iglesias, Ivan Cornejo, Kali Uchis y Rosalía (3), y con dos nominaciones Bomba Estéreo, Carin León, Carlos Vives, Jhayco, Junior H, Los Bukis, Maluma, Maná, Marco Borrero, Romeo Santos, Skrillex, Tainy y Yaritza y Su Esencia.

La gala coincidirá con la Semana de la Música Latina de Billboard, que como el año pasado también volverá a realizarse en Miami, entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre.

Se celebrarán «la música, la cultura y el entretenimiento latinos (…) con presentaciones exclusivas, conversaciones únicas, talleres, presentaciones, eventos y experiencias exclusivas para fans», indicó la cadena hispana Telemundo, que organiza este evento junto a la firma MBS Special Events.

(ir)