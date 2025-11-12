Bad Bunny, el favorito para coronar los Latin Grammy

Las Vegas (EEUU) – La Academia de la Grabación Latina desvelará mañana a los ganadores de los premios más importantes de la música latina, una edición que parece estar diseñada para coronar al astro puertorriqueño Bad Bunny, quien ya ostenta 12 gramófonos y se postula como el favorito indiscutible de la edición.

El músico afronta los Latin Grammy en la cúspide de su popularidad: no solo lidera con 12 las candidaturas a estos galardones, sino que además se convertirá el próximo febrero en el primer artista hispanohablante en encabezar el descanso del Super Bowl.

A ello también hay que sumarle las siete nominaciones que logró recientemente a los premios Grammy, que se celebrarán el 1 de febrero en Los Ángeles, por su proyecto ‘Debí tirar más fotos’ (‘DtMF’), un aclamado álbum publicado el pasado enero y en el que que incluye homenajes a su Puerto Rico natal y críticas a los problemas que enfrenta la isla.

Sin embargo, el paso de Bad Bunny no será fácil, ya que compite en la categoría de álbum del año con titanes de la música latina como Gloria Estefan (‘Raíces’), Natalia Lafourcade (‘Cancionera’), Rauw Alejandro (‘Cosa Nuestra’), el español Alejandro Sanz (‘¿Y Ahora Qué?’) o Carín León (‘Palabra De To’s (Seca)’), entre otros.

Por su parte, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso debutan en estos premios como unos de los grandes contendientes, con diez nominaciones por su disco Papota.

Entre ellas destacan sus candidaturas en grabación y canción del año, donde compiten con ‘El Día del Amigo’ y ‘#Tetas’ frente a los temas de Bad Bunny (‘DtMF’, ‘Baile Inolvidable’), Karol G (‘Si Antes Te Hubiera Conocido’), Natalia Lafourcade (‘Cancionera’) y Mon Laferte (‘Otra Noche de Llorar’).

En cuanto a representación española, Alejando Sanz y Aitana copan las nominaciones con cuatro candidaturas cada uno, aunque también optará al gramófono artistas como Leiva, Joaquín Sabina, Lola Índigo o Kiki Morente.

Más allá de la batalla por el gramófono, la gala se presta al espectáculo en Las Vegas, con la actriz Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma como presentadores de una edición que se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena, a partir de las 17.00 hora local (1.00 GMT del viernes), y será producida por TelevisaUnivision.

El escenario contará con actuaciones estelares de nominados como Bad Bunny, Karol G y Ca7riel y Paco Amoroso, además de el español Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Kacey Musgraves, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Grupo Frontera. JS